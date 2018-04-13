По неофициальной информации, задержан председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница.

С официального сайта райисполкома исчезли данные о том, что Ситница является председателем этого органа власти. Кроме того, вакантными на сайте в настоящее время являются должности заместителя председателя райисполкома и управляющего делами.

В рабочее время, с 12:20 до 12:50, корреспонденту БелаПАН не удалось дозвониться ни по одному из номеров руководства райисполкома. Не отвечает и телефон приемной. На звонок ответила лишь начальник отдела по идеологической работе, культуре и делам молодежи Оксана Химакова.

«Я не могу дать вам никакой информации, потому что я не владею никакой информацией», — сказала она. На реплику о том, что Ситница является ее непосредственным начальником, чиновница ответила, что отдел идеологии размещается в другом здании.

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила БелаПАН, что в производстве областного управления уголовного дела в отношении Ситницы нет.