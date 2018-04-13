В поездах региональных линий экономкласса и городских линий предлагается запретить продажу и продуктов питания, и других товаров (тех же газет).

В Беларуси на общественное обсуждение вынесли инициативу о запрете торговли в электричках. Изменения и дополнения предлагается внести в устав железнодорожного транспорта общего пользования.

Документ опубликован на сайте Министерства транспорта и коммуникаций, которое разработало проект постановления. В нем отмечается, что в поездах региональных линий экономкласса и городских линий предлагается запретить продажу и продуктов питания, и других товаров (тех же газет).