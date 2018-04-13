Спорт должен быть чистым от допинга, заявил Александр Лукашенко 13 апреля на совещании по вопросам развития зимних видов спорта.

«Не могу не коснуться темы допинга. Вы видите, какие громкие скандалы разразились в мире. Санкции применяются не только в отношении отдельных спортсменов, но и в отношении целых стран», — цитирует Лукашенко информагентство БелТА.

«Поэтому давайте будем ориентировать на человеческие ресурсы. Плюс сало, — сказал глава государства. — Спорт должен быть чистым. Прощения в этом плане не будет. Это уже не те времена. Вы видите, на какой уровень поднята эта проблема».

«В то же время нельзя допускать дискриминационного отношения к своим спортсменам. Пример — отстранение наших каноистов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро», — добавил Лукашенко.

О том, что «сало — это самый лучший белорусский допинг», официальный лидер заявлял 29 марта во время общения с белорусскими олимпийцами и паралимпийцами. «Как они будут выступать? Это же ненормально. Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов — это вопрос номер один. Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — отметил он.