Первое официальное подтверждение информации о массовой гибели россиян в Сирии со стороны США дал Майк Помпео. Он не уточнил, о каком именно инциденте идет речь.

Покидающий свой пост директор ЦРУ Майк Помпео заявил о гибели нескольких сот россиян в Сирии. «Несколько недель назад россияне встретили достойный отпор. Были убиты пара сотен россиян», — сказал Помпео на слушаниях комитета Сената США по международным отношениям в четверг, 12 апреля.

Это первое официальное подтверждение массовой гибели россиян в Сирии со стороны Вашингтона. Кандидат на должность главы Госдепартамента США Помпео кратко высказался об этом инциденте и не уточнил, о каком именно столкновении с участием россиян идет речь.

Вероятно, директор ЦРУ имел в виду российских бойцов так называемой частной военной компании Вагнера, которые 7 февраля попали под удар сил международной коалиции во главе с США во время попытки захвата совместно с сирийцами нефтяных полей и НПЗ Conoco на реке Евфрат.

Помпео выступил за ужесточение санкций

В феврале, комментируя этот инцидент, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о пяти погибших и назвала цифру в 100-200 человек «классической дезинформацией». Она подчеркнула, что убитые не были военнослужащими.

Майк Помпео также выступил в Сенате за ужесточение санкций против РФ. Конфликт между США и Россией он объяснил «плохим поведением» последней. Помпео выдвинут Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.