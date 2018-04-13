Александр Лукашенко подчеркивает, что зарплаты в хоккейном клубе «Динамо-Минск» в следующем сезоне не могут превышать уровень прошедшего по причине неудовлетворительного выступления. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

«Большую зарплату, чем было в прошлом сезоне, никто не имеет морального права получить. Они пролетели мимо плей-офф в КХЛ. Поэтому тот, кто не хочет играть по прошлому году (что касается уровня зарплаты. — Прим. БЕЛТА), отправьте их в Россию», — подчеркнул глава государства.