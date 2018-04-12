Под Островец, где сейчас идет строительство Белорусской атомной электростанции, будет передислоцирован к маю Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк.

Об этом вчера на встрече с депутатами в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает БЕЛТА.

По словам министра, сейчас полк находится в Барановичах, а к 1 мая будет передислоцирован под Островец, где завершаются работы по оборудованию его пункта постоянной дислокации.

Указанный полк возродили в конце 2017 года и первым в стране вооружили зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2». Он способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами.