Менее месяца осталось до финала национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018». С сегодняшнего дня у 30 девушек (из 700 участвовавших в отборе), которые выступят на главном шоу и поборются за корону «самой самой», начинается ответственный этап.

Претендентки на титул первой красавицы страны будут учиться дефиле и хореографии — им предстоят многочисленные репетиции, консультации стилистов и примерки нарядов.

«От конкурса к конкурсу мы ищем новые режиссерские решения. В этом году хотим отойти от привычного дефиле, планируем сделать большие красивые хореографические постановки. Это очень усложнит задачу девушкам, а также сам процесс подготовки. В том числе поэтому во время отборочных туров мы обращали особое внимание на пластику движений», — отмечала ранее главный режиссер телеканала ОНТ Анжелина Микульская.

Победительница, помимо короны и права представлять нашу страну на международных конкурсах красоты, получит денежный приз в размере 500 базовых величин (12 250 рублей) и внедорожник Geely Atlas. Крупные денежные призы получат и обладательницы титулов «Первая вице-мисс» и «Вторая вице-мисс». Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для победительниц других номинаций.

Финал конкурса пройдет 4 мая в минском Дворце спорта.