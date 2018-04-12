Что вызывает тахикардию? Чем опасна мерцательная аритмия? Продолжаем публиковать ответы кардиолога, заведующего кардиоревматологическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Андрея Петровича Мистюкевича на вопросы читателей «Народной Воли» в ходе «Прямой линии».

Тахикардию может вылечить эндокринолог

Вопрос читателя:

– Андрей Петрович, добрый день! Звоню по поводу своей дочери. Ей 50 лет, три года назад она перенесла онкологическое заболевание, сейчас все более-менее нормально, она работает. Но у нее очень высокий пульс – 100– 105 и очень низкое давление – 110/70. Что делать?

– Как долго у нее такой высокий пульс? Есть ли проблемы со щитовидной железой?

– Говорит, что пульс такой с детства, не могла порой спать, так билось сердце. А что касается щитовидной железы, на УЗИ сказали, что серьезных проблем нет.

– Нередко бывает, особенно у молодых людей, что к тахикардии приводят патологии в эндокринной системе. Поэтому, чтобы определиться с лечением, вашей дочери необходимо сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы, посмотреть три основных показателя – ТТГ, Т4 и антитела к ТPО. Нередко такое состояние, как у вашей дочери, бывает и у людей с сахарным диабетом. Поэтому еще одна рекомендация – сдать не просто анализ крови на сахар, а сделать глюкозотолерантный тест, который позволяет определить, если у пациента серьезное преддиабетическое состояние или сахарный диабет. Также необходимо сдать общий анализ крови, и если содержание гемоглобина будет снижено, необходимо определить уровень сывороточного железа, общей железосвязывательной способности плазмы крови, ферритин, потому что часто причиной тахикардии становится анемия. И в зависимости от результатов дообследований проконсультироваться у эндокринолога.

В вашей ситуации я также рекомендовал бы УЗИ сердца, чтобы посмотреть сократительную способность сердца, клапаны, есть ли структурные изменения сердца и т.д., потому что иногда химиотерапия сказывается на работе сердца. И наконец необходимо сделать холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ, которое позволяет снимать кардиограмму в течение суток и более. Это исследование позволит просчитать среднюю частоту сердечных сокращений за сутки и определить, нет ли каких-либо других более сложных нарушений ритма в виде пароксизмальной тахикардии, нет ли нарушений сердечной проводимости. Только после тщательного обследования можно определиться с лечением.

– Можно ли лечить тахикардию бета-блокаторами?

– Подобрать эффективную дозу и препарат может только врач, имея на руках результаты обследований, которые я вам перечислил.

Мерцательная аритмия требует лечения

Вопрос читателя:

– Добрый день! У меня фибрилляция предсердий. Это очень опасно?

– Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия, – довольно распространенный вид нарушений сердечного ритма. У пациентов с мерцательной аритмией высок риск инсульта. Ведь что происходит? Без полноценного сокращения предсердий кровь застаивается в них, в результате чего в полостях сердца образуются сгустки – тромбы. Они могут оторваться и попасть в мозг, тогда очень часто возникает ишемический инсульт.

– Скажите, а как проявляется мерцательная аритмия? Я, например, не очень-то ее и слышу, хотя врачи диагностируют постоянную форму.

– Учащенное сердцебиение, когда есть ощущение, что сердце скачет, трепещет, нерегулярный пульс, одышка, головокружение – все это признаки мерцательной аритмии. В норме сердце должно биться ритмично, могут быть небольшие паузы, но не должно быть задержек и ощущения явных перебоев. Считается нормальной частота пульса от 60 до 80 ударов в минуту в состоянии покоя. Пульс можно прощупать на запястье и на сонной артерии.

– Что нужно делать, чтобы предупредить образование тромбов?

– Пациенты с постоянной мерцательной аритмией обязательно должны принимать антикоагулянты – препараты, направленные на предупреждение тромбообразования. Необходимость назначения антикоагулянтов определяется по шкале риска возможного развития инсульта (CHA2 DS2-VASс). При наличии двух и более баллов пациенту показано назначение антикоагулянтов. Но эти средства имеют побочные эффекты в виде кровотечения, поэтому их прием требует строгого контроля, особенно у пожилых людей. Очень важно проводить регулярный контроль такого показателя, как MHO (международное нормализованное отношение). Среднее значение МНО составляет 2,0–3,0. Пациентам, которые принимают антикоагулянты, надо придерживаться диеты, исключать из своего рациона зеленый чай, капусту, печень и т.д. При длительном хроническом нарушении сердечного ритма назначаются бета-блокаторы. Также обязательно нужно принимать препараты из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, они будут и давление регулировать, и замедлять прогрессирование сердечной недостаточности.

– Неужели нет ничего более эффективного, чтобы обуздать аритмию? Как вы относитесь к радиочастотной абляции?

– Это малоинвазивный хирургический метод лечения мерцательной аритмии. Током прижигаются зоны, вызывающие аритмию. Эффективность этой процедуры достаточно высокая. Чаще врачи прибегают к такому лечению, когда аритмия не поддается медикаментозной коррекции.

– Скажите, пожалуйста, а как мерцательная аритмия влияет на митральный клапан?

– Мерцательная аритмия очень часто сопутствует таким порокам, как стеноз митрального клапана. Обычно у пациентов, у которых есть митральный порок сердца, происходит расширение левого предсердия, повышается давление в легочной артерии, происходит расширение предсердий. А развитие мерцательных аритмий очень четко коррелируется размерами предсердий: чем больше размеры предсердий, тем выше вероятность формирования такого рода нарушения ритма.

– Если у меня ревматический порок митрального клапана, поможет только операция?

– Не все пороки требуют оперативного вмешательства. Существуют показания для операции. Например, пациенты с ревматическим поражением с минимальным проявлением порока могут очень длительно обходиться без оперативного вмешательства. Но только в том случае, когда выполняется медикаментозная терапия.

Весь материал читайте в газете «Народная Воля» за 10 апреля 2018 года

Также по теме:

Прямая линия с кардиологом: чем опасен повышенный холестерин

Боль в области сердца: стенокардию выявит тест