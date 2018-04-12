Американский президент заявил в Twitter, что не называл сроков нанесения удара по территории Сирии, и указал на успехи своей администрации в борьбе против ИГ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал сроков нанесения военного удара по Сирии. «Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень скоро, а может совсем не так скоро», — написал он в четверг, 12 апреля, на своей странице в Twitter.

Одновременно он указал, что администрация США под его руководством «проделала отличную работу по освобождению региона от ИГ (террористической группировки «Исламское государство» — Ред.)», а в конце своего твита задал вопрос, где причитающееся Вашингтону «спасибо».

11 апреля американский президент сделал через Twitter резкое заявление, пригрозив России ракетным ударом в Сирии. «Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и «умные»!», — написал хозяин Белого дома, отреагировав на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина о готовности Москвы сбить ракеты ВВС США в случае удара по Сирии.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей — женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек. Инцидент расследует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).