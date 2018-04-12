Россия и США обменялись любезностями. Россия заблокировала американский проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН; президент Трамп в «Твиттере» написал открыто: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, они прилетят: хорошие, новые и «умные»!..

Бог с ней, с Россией! С нами-то, с Беларусью, что будет?

Экономически — оно как бы уже понятно. Российские олигархи потеряли свои миллиарды долларов, а курс белорусского рубля за несколько дней упал всего лишь на 7%. И это не катастрофа , и мы не олигархи: 7% туда, 7% сюда — все-таки не деноминация. В данном случае волнует иное.

Мы с Россией состоим в военно-политическом союзе, который никто пока не отменял. Это всегда любил подчеркивать главнокомандующий белорусскими Вооруженными силами. Де-юре нашего нейтралитета не существует. Поэтому возникает прямой вопрос: если обмен любезностями России и США не останется на бумаге и в эфире, а перейдет на уровень открытых военных действий, что же тогда будет с родиной и с нами?..

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 13 апреля 2018 года