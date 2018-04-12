Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, «подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек».

Британский премьер Тереза Мэй в марте заявила, что при нападении было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием «Новичок». Эта группа нервно-паралитических ингибиторов разрабатывалась в 1970-80 годы в советских лабораториях.

Специалисты ОЗХО установили, что можно говорить о «высокой степени очистки» использовавшегося вещества, что позволяет говорить о вовлечении в процесс производства государственных структур. На этом предположении активно настаивал Лондон.

Российский химик Вил Мирзаянов в 1992 году вместе с ведущим научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Львом Федоровым опубликовал статью, в которой рассказал, что Россия на основе «Новичка» разработала новое поколение бинарного оружия и намерена скрыть его от мировой общественности.

«Не осталось альтернативных версий

Доклад ОЗХО уже прокомментировал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. По его словам, нет сомнений, что Москва ответственна за инцидент в Солсбери.

Россия «должна представить объяснения» по поводу произошедшего, подчеркнул он. «Не может быть никаких сомнений, (какое вещество. — Ред.) было использовано для атаки. Не осталось альтернативных версий относительно ответственных (за атаку. — Ред.) «, — сказал Джонсон. «Только у России есть средства, мотивы и протоколы», — добавил он.

По словам министра, Великобритания 18 апреля созывает специальную сессию исполнительного совета ОЗХО. «Мы будем непрестанно работать с нашими партнерами, чтобы положить конец использованию данного вида оружия», — подчеркнул он.

Сама ОЗХО не назвала источника происхождения химического агента. В четверг, 12 апреля, она обнародовала выдержки из доклада, отметив, что в полном объеме доступ к нему открыт государствам-участникам организации. В развернутой версии нервно-паралитическое вещество описано более детально.

Отравление в Солсбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом «Новичок», разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.

Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.