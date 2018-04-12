Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций протеста 5 мая по всей России перед инаугурацией Владимира Путина.

По словам оппозиционера, это будут демонстрации «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония», а также за право быть настоящим гражданином РФ.

«Путин нам не царь. Наша общая задача — добиться, чтобы голос этих людей [53 миллионов, которые за него не проголосовали] — наш голос — был услышан и принят во внимание», — заявил Навальный в своем обращении.

Оппозиционер собирается подать заявки на проведение митингов. В случае отказа, он призывает все равно выйти на массовые акции.

Инаугурация российского президента Владимира Путина состоится 7 мая.