Министерство финансов 11 апреля прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности одной из крупнейших частных компаний — ОАО «Би энд Би иншуренс Ко». Информация об этом размещена на сайте регулятора и самого страховщика.

«Данное решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Республики Беларусь собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы», — говорится в сообщении.

С момента прекращения действия лицензии «Би энд Би иншуренс Ко» обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаем возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования. При этом страховое общество также должно исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров страхования.

В «Би энд Би иншуренс Ко» заявили, что приняли решение добровольно сдать лицензию на страховую деятельность из-за «невнятного поведения акционеров» компании, которые «с октября 2017 года для исполнения предписания Министерства финансов декларировали намерения об увеличении уставного капитала компании, но в конце марта 2018 года от докапитализации отказались».

Вместе с тем «компания обладает достаточными активами для исполнения обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками и приложит максимальные усилия для их исполнения», говорится в сообщении «Би энд Би иншуренс Ко».

1 декабря 2017 года Минфин принял решение о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой деятельности «Би энд Би иншуренс Ко» с 11 декабря 2017 по 10 апреля 2018 года.

Стоит отметить, что регулятор уже не первый раз приостанавливает лицензию этой страховой компании. В 2014 году Минфин намеревался приостановить лицензию с 15 апреля по 14 ноября. Однако возобновил ее уже 21 июля. Претензии министерства были схожие.

«Би энд Би иншуренс Ко» работает на белорусском рынке с 1995 года, была в свое время крупнейшим частным страховщиком. По итогам 10 месяцев 2017 года компания располагалась на 9 месте по количеству страховых взносов по договорам прямого страхования и сострахования.

По итогам 2017 года аудиторы из БДО «не смогли получить разумную уверенность в полноте, точности и правильности создания резервов по сомнительным долгам» «Би энд Би иншуренс Ко».

По состоянию на 31 декабря 2017 года необеспеченность страховых резервов денежными средствами и их эквивалентами составляла 2,792 млн белорусских рублей; необеспеченность минимального размера уставного фонда — 10 млн рублей, следует из отчетности компании.

На начало 2018 года уставный капитал «Би энд Би иншуренс Ко» составлял 10,935 млн рублей, собственный капитал — 14,763 млн рублей. В соответствии с законодательством минимальный размер уставного капитала страховой организации должен составлять в эквиваленте не менее 5 млн евро.

На начало 2017 года Мозырский НПЗ контролировал 65% акций «Би энд Би иншуренс Ко», компании «Транс Евро Консалтинг», одним из учредителей которой является гендиректор компании Борис Медник, принадлежало 35%. В минувшем году появилась информация, что нефтеперерабатывающий завод хочет продать свою долю.