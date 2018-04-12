Не так давно МВД отмечало 100-летие внутренних войск.

По этому случаю многие получили специальную юбилейную медаль.

«Этой наградой в первую очередь отмечаем заслуги тех, кто сотрудничал с внутренними войсками и содействовал их развитию, — объяснил замминистра внутренних дел генерал-майор Юрий Караев. — Ее уже получили около 150 действующих стражей правопорядка и почти 850 ветеранов».

Недавно такой медалью был посмертно награжден и бывший министр внутренних дел БССР (1978-1984) генерал-лейтенант внутренней службы Геннадий Николаевич Жабицкий. Его наградили «за значительный вклад в борьбу с преступностью, охрану правопорядка и обеспечение общественной безопасности«. Командующий внутренними войсками Юрий Караев вручил награду дочери Жабицкого — Елене Атрашкевич.

А почему аналогичной медалью не наградили Юрия Захаренко, который возглавлял милицейское ведомство в 1994-1995 годах?..

Полный текст статьи Марины Коктыш читайте в газете «Народная Воля» за 13 апреля 2018 года