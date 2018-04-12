Оппозиция бойкотировала президентские выборы

Многолетний президент Азербайджана Ильхам Алиев был переизбран на четвертый срок на выборах, которые бойкотировались оппозицией.

В Центральной избирательной комиссии Азербайджана сообщили, что Алиев набирает 86 процентов голосов.

«Я благодарен своему народу за то, что они проголосовали за наши достижения и успех», – сказал Алиев вечером в среду.

Тем временем его сторонники проехались на своих автомобилях по центру Баку, включая звуковые сигналы в знак поддержки победившего кандидата.

Представители ЦИК сообщили, что они не получали жалоб на нарушения в ходе голосования, хотя некоторые сторонники оппозиции сообщали о случаях использования нескольких бюллетеней одним человеком.