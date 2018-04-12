Никто в Брюсселе не ожидает от Беларуси какого-то гигантского прорыва, но прогресс может быть более быстрым и ощутимым. Такое мнение высказал в интервью БелаПАН глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевски.

«Пять лет назад ситуация в Беларуси, как сейчас, привлекала больше внимания. Были дополнительные программы, созданные специально для Беларуси, в том числе в рамках Восточного партнерства, — сказал он. — Но к настоящему моменту многое произошло — Грексит, Брексит, миграционный кризис, угроза терроризма, аннексия Крыма, война на Донбассе. Беларусь из-за всех этих событий отошла на второй план. Что-то стало проще, что-то, наоборот, усложнилось».

По словам евродепутата, с одной стороны, диалог по ряду вопросов проходит в «спокойной манере, без эмоций». «С другой — хотелось бы, чтобы наши ожидания оправдались. В Брюсселе никто от Беларуси не ожидает какого-то гигантского прорыва, не ждет чуда. Но мы все убеждены, что прогресс может идти быстрее, быть более ощутимым», — сказал Здроевски.

В таком чувствительном для ЕС вопросе, как отмена смертной казни в Беларуси, евродепутат не ожидает позитивных изменений: «Здесь я не прогнозирую ничего революционного. Вряд ли будет какой-то большой прорыв по этому вопросу». В то же время есть определенные документы, которые задают рамки для работы с Беларусью по этому и другим вопросам — например, по выборам, добавил Здроевски.

«Есть рекомендации, что нужно сделать, — констатировал он. — Но Лукашенко сказал, что выполнение всех этих рекомендаций требует изменения Конституции, а для этого необходим значительный запас времени. Сейчас в Беларуси как раз возникла большая пауза между избирательными кампаниями — это подходящее время для проведения каких-то изменений. Однако лично я не думаю, что мы можем их ожидать, потому что для Лукашенко сохранение контроля над всеми политическими процессами является очень важным».

Как считает Богдан Здроевски, если бы не плохая ситуация в белорусской экономике, Александр Лукашенко не был бы склонен к активизации диалога с ЕС. «После нескольких лет экономического роста для Беларуси наступили тяжелые времена. Вы можете это увидеть и по курсу валют, и по ухудшению экономического положения многих социальных групп внутри страны. Даже декрет «о тунеядцах» свидетельствует об этом ухудшении, — отметил евродепутат. — Мне кажется, Лукашенко сейчас сильно нуждается в помощи. В соседней России тоже экономическая ситуация значительно ухудшилась. Россия сейчас меньше чем когда-либо готова помогать Лукашенко. И в связи с этим он реально ищет помощи со стороны Брюсселя».

По словам Здроевского, в Европарламенте преобладают две точки зрения в отношении Беларуси. «Сторонники первой считают, что главное — чтобы Беларусь не доставляла нам никаких проблем. Их и так достаточно, пусть Беларусь остается беспроблемным местом на карте. И от такой точки зрения Лукашенко очень выигрывает, — считает европарламентарий. — Сторонники другой позиции полагают, что именно в этот непростой момент Лукашенко мог бы продемонстрировать побольше открытости и приверженности диалогу, сделать какие-то шаги навстречу».

Среди таких шагов Здроевски назвал упрощение процесса регистрации политических партий, прекращение преследования журналистов, проведение частичной приватизации для улучшения экономической ситуации, омоложение правительственных кадров.

«Но есть еще и провокации со стороны России, чтобы заставить Беларусь свернуть с пути сближения с ЕС, — добавил он. — Это некие попытки показать, что Беларусь подвергается давлению со стороны Европарламента, что Европарламент якобы ставит какие-то жесткие условия для продолжения диалога. Это делается для того, чтобы разорвать установившиеся контакты. Но результатом разрыва может стать то, что Беларусь останется один на один с Россией. Лукашенко это тоже понимает и использует это в диалоге с ЕС».

Как отметил Здроевски, в отношениях с Беларусью Европарламент следует трем принципам. «Во-первых, сохранять каналы коммуникации. Во-вторых, не сдаваться и сохранять определенное давление на Беларусь. И в-третьих, не поддаваться излишнему оптимизму или пессимизму в отношении Беларуси, а оставаться прагматичными», — подчеркнул евродепутат.