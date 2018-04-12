В Новополоцке прямо на пороге школы подрались двое девятиклассников. Один из школьников после драки попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

В отношении ученика 9 класса из Новополоцка возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений однокласснику.

Известно, что 15-летний парень нанес другому школьнику более 10 ударов руками и ногами по голове и телу. У пострадавшего врачи диагностировали разрыв селезенки, тупую травму живота и почек и другие повреждения. Он госпитализирован, судебно-медицинская экспертиза определит степень тяжести полученных травм, рассказала gorod214.by Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области.

По факту драки возбуждено уголовное дело. Парню грозит до восьми лет лишения свободы. Из-за чего произошел конфликт не сообщается.