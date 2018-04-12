Пять вопросов о том, чем мы все рискуем.

Пенициллин становится менее эффективным из-за чрезмерного использования. В то же время разработка новых, более сильных антибиотиков сильно замедлилась, загоняя мир в опасную ловушку, когда обычные инфекции могут не поддаваться лечению.

Уже сегодня смертность от устойчивых к лекарствам инфекций достигает 700 тыс. в год. К 2050 этот показатель может достичь 1 млн. Некоторые страны выделяют миллиарды долларов для решения проблемы, однако действовать нужно всем миром, считает Council on Foreign Relations.

Как бактерии развивают устойчивость к антибиотикам?

Как и все организмы, бактерии адаптируются и эволюционируют в окружающей среде посредством естественного отбора. Бактерии, развившие устойчивость к антибиотикам, выживают и распространяются. Поэтому чем чаще мы используем антибиотики, тем быстрее бактерии вырабатывают к ним иммунитет.

Злоупотребляем ли мы антибиотиками?

Ежегодно в мире употребляются десятки миллиардов доз антибиотиков. По мнению экспертов в области здравоохранения, большая часть медикаментов тратится впустую на пациентов, больных вирусными инфекциями или другими заболеваниями, которые не реагируют на антибиотики. В Соединённых Штатах центры по контролю и профилактике заболеваний подсчитали, что треть всех назначений антибиотиков сделана зря. Council on Foreign Relations отмечает, что ситуация ещё хуже в странах, где для покупки антибиотиков не требуется рецепта. В 2015 году ВОЗ обнаружила, что в половине из 133 стран, представивших данные, противомикробные препараты доступны без рецепта.

Между тем спрос на антибиотики продолжает расти. Мировое потребление подскочило на 65% в период между 2000-м и 2015 годом, главным образом в государствах с уровнем жизни ниже среднего, особенно в Бразилии, Китае, Индии. В некоторых странах антибиотики прописывают от всего: начиная от головных болей и заканчивая восстановлением после родов.

Антибиотики также дают животным, особенно тем, которые идут на убой. По разным оценкам, на фермеров приходится до 70% общего объёма продаж антибиотиков в США, в некоторых странах этот показатель ещё выше.

Эксперты призывают ветеринаров использовать антибиотики лишь тогда, когда животное действительно болеет. Однако заводчики применяют препараты для предотвращения болезней и ускорения роста животного. Это способствует распространению устойчивых бактерий, которые могут передаваться от животных к людям через пищевую цепь и другими способами. Американская фермерская промышленность неохотно сотрудничает с учёными, изучающими, как устойчивость к антибиотикам передаётся от животного к человеку. Лишь потребительское давление побудило некоторые крупные компании, такие как Perdue Farms, ограничить использование антибиотиков.

Очагом распространения опасных бактерий могут быть птицефабрики, ведь куры постоянно получают антибиотики, которые заставляют бактерии вырабатывать иммунитет к ним

Каковы риски?

В последние годы врачи обеспокоены распространением бактериальных штаммов, которые устойчивы к множеству, а иногда и ко всем существующим лекарствам. В результате этого такие болезни, как пневмония или инфекции мочевыводящих путей, всё труднее лечить. По данным ВОЗ, класс антибиотиков, наиболее часто используемых для лечения инфекций мочевых путей, в настоящее время считается неэффективным для более чем половины пациентов во многих регионах мира.

Пациенты с лекарственно устойчивыми инфекциями значительно дольше лежат в больницах, вероятность того, что они умрут от инфекции, увеличивается.

Некоторые аналитики говорят, что устойчивые к антибиотикам бактерии к 2050 году могут убить до 10 млн человек.

Резистентность бактерий к антибиотикам и другим противомикробным препаратам скажется на мировой экономике. Всемирный банк утверждает, что к 2030 году рост устойчивых к препаратам микробов спровоцирует ежегодную потерю от 1 трлн до 3 трлн долларов. Причем бедные страны, вероятнее всего, понесут наибольший урон.

Появятся ли новые антибиотики?

С 1987 года, пишет Council on Foreign Relations, не было обнаружено новых классов антибиотиков. Ученые разработали лишь вариации существующих препаратов, однако многие утверждают, что этого недостаточно, чтобы справиться с эволюционирующими бактериями.

Застой в разработках новых антибиотиков случился в первую очередь из-за того, что фармацевтическим компаниям выгоднее разрабатывать и выпускать лекарства для хронических болезней, таких как сердечные заболевания и диабет. Второй причиной стала сложность разработки. Из пяти десятков новых антибиотиков, находящихся в состоянии разработки, лишь небольшая часть нацелена на бактерии, которые ВОЗ называет критической угрозой для человечества. Этого недостаточно. Ответ должен соответствовать угрозе.

Что делают правительства для решения проблемы?

Эксперты в области здравоохранения, международные организации и многие правительства призвали к более скоординированным действиям по регулированию использования антибиотиков и увеличению инвестиций в разработку новых лекарств.

Из пяти десятков новых антибиотиков лишь небольшая часть нацелена на бактерии, которые ВОЗ называет критической угрозой для человечества

В 2015 году администрация президента США приступила к реализации плана по решению проблемы с антибиотиками, выделив для этого более 1 млрд долларов, пишет Council on Foreign Relations. В офисе теперешнего президента Штатов Дональда Трампа заявляют, что продолжат реализацию проекта.

Администрация по контролю над продуктами и лекарствами уже запретила использование некоторых антибиотиков для содействия развитию животноводства. Соединенные Штаты также сотрудничают с Соединенным Королевством, чтобы начать одну из крупнейших инициатив государственного и частного секторов по борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями. К концу 2017 года в проект вложены десятки миллионов долларов для разработки перспективных лекарств, в том числе восьми новых классов антибиотиков.

Европейская комиссия поддержала инициативу исследований, проходящих на всём континенте, а страны Большой двадцатки работают над собственным исследовательским проектом. Еще одна финансируемая ЕС государственно-частная компания выделила 700 млн евро на разработку антибиотиков.

Однако некоторые правительства неохотно вносят изменения в правила использования антибиотиков. Они опасаются, что это может нанести вред продовольственной безопасности и экономическому росту или сделает жизненно важные лекарства недоступными для миллионов граждан. Многие утверждают, что без активной поддержки таких густонаселенных стран, как Индия и Китай, усилия других государств будут практически бессмысленны. Обе страны разработали национальные планы действий по борьбе с устойчивыми микробами. Организация Объединённых Наций призвала все государства принять такие планы.