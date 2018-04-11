Морская капуста – ценный морской продукт, богатый витаминами и микроэлементами. Не все знают о том, что этот продукт может быть опасным для здоровья.

В ламинарии (морской капусте) содержится огромное количество полезных веществ: витаминов, микроэлементов и биологически активных компонентов. Но прежде всего она ценится высоким содержанием йода. По содержанию этого элемента морская капуста является чемпионом. Так, в 100 г водоросли содержится 160 000 мг йода, и всего 30 г морской капусты способны удовлетворить суточную потребность организма в йоде.

Кроме йода, в морской капусте много витамина А, витаминов группы В, витамина С, РР и витамина К. Эта морская водоросль богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые благотворно сказываются на сердечной деятельности и снижают уровень плохого холестерина. Также в ней содержатся альгинаты – вещества-энтеросорбенты, выводящие из организма радионуклиды, тяжелые металлы и токсины.

КАЛОРИЙНОСТЬ МОРСКОЙ КАПУСТЫ

Калорийность ламинарии составляет всего 6 ккал/100 г. Однако, если говорить о салатах из морской капусты, куда добавляют растительное масло и другие ингредиенты, то калорийность может доходить до 100-120 ккал/100 г.

Низкая калорийность морской капусты обусловлена высоким содержанием в ней воды. Растительные волокна ламинарии хорошо растворяются, что улучшает пищеварение.

ПОЛЬЗА ЛАМИНАРИИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

О пользе морской капусты говорили еще в Древней Японии и Китае. Современные исследования только подтверждают информацию древних источников.

Йод, содержащийся в морской капусте, нормализует деятельность щитовидной железы, от которой во многом зависит состояние обмена веществ и организма в целом. Кроме того, йод предотвращает развитие склероза сосудов. Антисклеротический эффект морской капусты объясняется еще и тем, что в ней содержится антагонисты холестерина.

Морская капуста способствует снижению протромбинового индекса. Это достигается высоким содержанием витаминов В и С в ламинарии.

В морской капусте содержатся вещества, способствующие нормализации артериального давления. В частности, из ламинарии добывают вещество ламинин, который используется для снижения уровня кровяного давления.высоким содержанием витаминов В и С в ламинарии.

Благодаря высокому содержанию витаминов, минералов, жирных кислот и биологически активных веществ морская капуста существенно повышает иммунитет. Поэтому морскую капусту рекомендуют употреблять во время эпидемий простуд и гриппа.

Ламинария может использоваться и как слабительное средство. Ее слабительный эффект аналогичен таковому как у фруктов и овощей. В целом, морская капуста нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта.

ЧЕМ МОРСКАЯ КАПУСТА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Как морская капуста может нанести вред организму? Все дело в том, что водоросль активно впитывает много веществ, растворенных в морской воде, в том числе и токсических. Если ламинария произрастает в экологически загрязненных районах, то вполне вероятно, что она может содержать следы тяжелых металлов, нефтепродуктов и других токсических веществ, которые могут наносить серьезный ущерб здоровью. К сожалению, определить опасный продукт на глаз не получится. Здесь остается лишь верить производителю и отечественным санитарным службам, которые должны проверять продукт и выдавать соответствующий сертификат качества.