Во всяком случае, такой прецедент в новейшей белорусской истории уже был…

Будет ли в скором времени референдум по изменению Конституции? Встреча Александра Лукашенко с представителями государственных СМИ, прошедшая в стенах Белтелерадиокомпании 10 апреля, не прояснила этот вопрос, на котором в последнее время охотно спекулируют независимая пресса, оппозиция и эксперты.

Некие намеки на референдум они прочитывают то в заявлениях главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, то в рассуждениях самого президента.

Например, встречаясь 15 марта с судьями Конституционного суда, официальный лидер заявил, что «со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон». Однако тут же подчеркнул: «Это не завтрашнего, не сегодняшнего дня проблема».

Ермошина же 2 апреля отрапортовала журналистам, что если решение провести конституционный плебисцит будет принято (а решает сами знаете кто), то «организовать его можно очень быстро».

Вчера Лукашенко снова затронул тему возможного изменения Конституции, но, заметьте, опять сделал акцент: «Знаю точно, что этот момент еще не наступил».

Конкретики же и на этот раз оказалось негусто: по сути, только заявление, что некоторые функции могут быть переданы от президента другим ветвям власти. И особенно, мол, надо усилить роль исполнительной власти.

Но туманные намеки на возможность некой модернизации системы власти Лукашенко делает не первый раз и не первый год. И это ни во что не выливается.

Возможно, идет банальная игра на публику, прежде всего зарубежную: вот, не такая уж у нас мрачная диктатура, думаем над прогрессивными сдвигами. Но думаем о-очень неспешно.

«Референдум вероятен на сто двадцать процентов»

Между тем среди оппонентов режима ныне очень модна версия, что Лукашенко-де задумал увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет (как это сделал не так давно его азербайджанский друг Ильхам Алиев). И что этот стержневой вопрос замаскируют другими, дабы уши не так торчали.

«Референдум вероятен даже не на сто, а на сто двадцать процентов», — заявил в комментарии для Naviny.by бывший судья Конституционного суда, доктор юридических наук Михаил Пастухов.

Он считает, что Лукашенко намерен сделать свою каденцию семилетней, но при этом действительно может передать часть полномочий парламенту и правительству.

Более того, Пастухов допускает, что «будет воспринята модель Армении, когда президента избирает парламент». Также, по прогнозу собеседника, вероятно, будет введена смешанная (частично по партийным спискам) система выборов в парламент.

На предполагаемый референдум, прогнозирует Пастухов, вынесут также вопросы об отмене смертной казни (чего давно добивается Европа), учреждении поста уполномоченного по правам человека (который на практике окажется декоративной фигурой).

Интерес же Лукашенко будет заключаться в том, чтобы обеспечить себе избрание сразу на семь лет «узким кругом надежных людей» в условиях, когда экономика плоха, недовольство электората нарастает.

«Народ становится опасным для власти, его надо отодвинуть на задний план, чтобы его голос не был слышен», — так видит Пастухов логику подобных изменений.

Белорусов ждет повтор фокуса?

А вот Валерий Карбалевич, эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск), заявляет, что вероятность сценария, при котором Лукашенко перейдет на выборы президента парламентом, равна нулю.

«Это делегитимирует Лукашенко как всенародно избранного «отца нации», это абсолютно разрушает его образ. К тому же белорусское Национальное собрание никто, включая самого Лукашенко, не воспринимает как серьезный орган», — так Карбалевич пояснил свою точку зрения в комментарии для Naviny.by.

Да и в принципе, если судить по заявлению руководителя Беларуси на встрече с представителями государственных СМИ 10 апреля, вероятность референдума пока невысока, отметил аналитик.

Если плебисцит все же будет назначен, то главным интересом Лукашенко действительно будет удлинение срока президентских полномочий до шести-семи лет, уверен Карбалевич. И в таком случае, отмечает он, действующему главе государства выгодно провести плебисцит до того, как наступит время назначать очередные президентские выборы (по законодательству их дедлайн — 30 августа 2020 года).

Иначе говоря, по версии аналитика, возможен повтор фокуса с обнулением очередного президентского срока, который однажды был уже проделан.

Напомню: после референдума 1996 года Лукашенко, который до того уже провел на посту президента почти два с половиной года, начал новый отсчет срока своих полномочий. Мол, Конституция-то новая.

В итоге вторые президентские выборы в Беларуси состоялись не в 1999 году, как полагалось бы по графику, а только в 2001-м.

Так вот, если предположить, что в нынешнем году пройдет плебисцит, который удлинит президентскую каденцию до семи лет, то по той же схеме обнуления следующие выборы главы государства могут быть назначены аж в 2025 году, поясняет Карбалевич.

В любом случае — игра в одни ворота

У автора этих строк пока остается впечатление, что официальный лидер и сам не решил, затевать ли плебисцит. С одной стороны, наверняка присутствует соблазн ходить на выборы пореже — по примеру своих авторитарных постсоветских коллег. С другой стороны, очевидно, что при неважном благосостоянии ключевой вопрос референдума не вызовет восторга у электората.

Да, машина элегантных результатов отлажена, однако так ли подпирают обстоятельства, чтобы ею злоупотреблять?

При этом Лукашенко настойчиво требует от вертикали обеспечить среднюю зарплату в тысячу рублей и усиливает внимание к идеологии, вливает свежую кровь в руководство госСМИ, что можно при большом желании выдать за симптомы подготовки референдума.

Но столь же логичным выглядит и более простое объяснение: впереди очередные парламентские и президентские выборы, так что нужно интенсифицировать обработку массового сознания пропагандистскими инструментами, усилить идеологический контроль за лояльностью населения.

К тому же Лукашенко опытным путем убедился, что Европа сильно требовать демократизации не намерена (да и рычагов серьезных не имеет), а потому можно потихоньку сворачивать игры во внутреннюю оттепель. Какими бы ни были очередные политические кампании, власти проведут их в суровом стиле игры в одни ворота, без гнилых либеральных заморочек.