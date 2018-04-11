В Алжире при взлете разбился военный самолет — более 100 погибших

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Через несколько минут после взлета с авиабазы Буфарик на севере Алжира 11 апреля разбился военный самолет, на борту которого находились десятки военнослужащих. Как передает ресурс Airlive.net, в самолете находилось «около 200 человек». Twitter агентства Algérie24 сообщает, что, по первым оценкам, погибли как минимум 105 человек.

Dia Algerie уточняет, что самолет разбился около 8 часов утра по местному времени (около 10:00 по Москве).

По данным СМИ, разбился Ил-76 или Ил-78.

Сообщается, что на место катастрофы направлены 130 спасателей, 14 машин скорой помощи и 10 грузовиков для эвакуации пострадавших.

По предварительным данным, самолет рухнул в поле, вдали от жилых объектов.

Авиабаза Буфарик — военный аэропорт в одноименном округе, примерно в 30 от столицы Алжира. Это домашняя база для авиапарка Алжирских ВВС.