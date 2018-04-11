Два белорусских университета и один институт вошли в опубликованный рейтинг Round University Rankings 2018, в котором представлены лучшие вузы мира.

«Социальный навигатор» представил русскоязычную версию международного рейтинга Round University Ranking 2018, ежегодно составляемого Рейтинговым Агентством RUR. В рейтинге RUR-2018 приняли участие 783 университета из 74 стран мира.

706-е место в рейтинге занял Белорусский государственный университет, 731-е — Национальный институт высшего образования и 772-е Белорусский государственный медицинский университет. Все они включены в мировую лигу.

В топ-500 лучших университетов мира вошли десять вузов России. Лучшим среди российских участников оказался МГУ, занявший 224-е место.

Первые три строчки рейтинга заняли вузы США: Гарвардский университет, Чикагский университет и Калифорнийский технологический институт.