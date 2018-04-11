Американский президент Дональд Трамп призвал Россию «готовиться» к тому, что США нанесут ракетный удар по Сирии.

«Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и „умные“. Не надо сотрудничать с убивающими газом животным, которое убивает людей и наслаждается этим!» — написал Трамп на странице в Twitter.

Так американский лидер отреагировал на заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что Россия будет сбивать любые ракеты, которые США выпустят в случае нанесения удара по Сирии.

Накануне Москва и Вашингтон заблокировали встречные проекты резолюций о начале международного расследования применения химического оружия в Сирии. Власти США и союзники заявили, что рассматривают возможность нанесения удара по Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Думе.

Ранее, 13 марта, Минобороны РФ сообщило, что ответит на любой американский удар по Сирии, и мишенью станут любые ракеты и пусковые установки, задействованные в атаке.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как западные СМИ сообщили 7 апреля о химической атаке в сирийском городе Дума, в результате которой, по их данным, погибли не менее 75 человек, более 1000 — пострадали. Запад обвинил в случившемся Россию и правительственные силы Сирии, в Москве отвергают эти обвинения и сам факт атаки.