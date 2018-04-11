Итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов.

Футболисты «Барсы» после крупной домашней виктории над итальянской «Ромой» (4:1) не сумели добиться нужного результата в Риме. Они пропустили гол на 6-й минуте от Эдина Джеко, развить успех хозяевам удалось во втором тайме, когда сначала Даниэле Де Росси реализовал пенальти — 2:0, а на 82-й минуте Костас Манолас сделал счет 3:0. Гости пошли в атаку, чтобы забить спасительный гол, но ни Месси, ни его партнеры не сумели отличиться и выбыли из турнира. «Рома» вышла в полуфинал благодаря гостевому голу, сообщает БЕЛТА.

Проиграв в гостях «Ливерпулю» 0:3, «Манчестер Сити» у себя дома открыл счет уже на 2-й минуте игры после удара Габриэла Жезуса. До перерыва лидеры премьер-лиги имели подавляющее преимущество, но больше мячей не забили. Гости, которые в первом тайме нанесли всего один удар, во втором сыграли значительно лучше. Через 10 минут после возобновления игры свой очередной гол забил их ведущий бомбардир Мохаммед Салах, а за 13 минут до финального свистка Роберто Фирмино установил окончательный результат — 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Два других полуфиналиста ЛЧ определятся сегодня вечером. Мюнхенская «Бавария» примет на своем поле испанскую «Севилью», другой испанский гранд — «Реал» в Мадриде сыграет с итальянским «Ювентусом». В первых матчах баварцы выиграли в гостях 2:1, а «Реал» победил в Турине с крупным счетом 3:0.