Скорее всего, дорожать они уже не будут.

Курс доллара и евро продолжает расти, а российского рубля — падать уже третий день подряд.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 апреля курс евро вырос на 2,82% и составил 2,558 рубля. Это новый исторический максимум. Предыдущий был зафиксирован на торгах 12 февраля 2016 года — 2,4956 рубля (с учетом деноминации).

Курс доллара вырос на 2,17% и составил 2,0698 рубля. Курс российского рубля снизился на 0,58% и составил 3,2317 рубля за 100 российских.

С начала этой недели курс евро и доллара вырос на 6,55% и 5,4%, соответственно, а российского рубля снизился на 4,8%.

«Это отражение процессов, происходящих на российском рынке. На фоне санкций США третий день подряд в России доллар и евро ощутимо дорожают к российскому рублю. Это автоматически приводит к тому, что и у нас доллар и евро дорожают, а российский рубль дешевеет», — пояснил старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Российский рубль продолжает падать и может потянуть за собой белорусский

В Беларуси используется механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара — 30%, евро — 20%.

Несмотря на рост курсов доллара и евро, бежать в обменник за ними уже поздно, это надо было делать в прошлую пятницу, считает Вадим Иосуб. По его мнению, в ближайшее время европейская и американская валюты будут дешеветь, а российский рубль — дорожать.

«Вероятнее всего, воздействие антироссийских санкций рынком, в частности российским рублем, уже отыграны. До введения новых антироссийских санкций дальнейшего падения российского рубля не будет, а, вероятнее всего, после трехдневного падения будет даже укрепление. Это означает, что высока вероятность того, что курсы двинутся назад. Доллар и евро — вниз, а российский рубль — вверх», — отметил Вадим Иосуб.

Вслед за Россией курс российского рубля будет расти и на нашем рынке. Как предполагает финансовый консультант форекс-компании TeleTrade Жанна Кулакова, в ближайшее время он может закрепиться на отметке 3,4 рубля за 100 российских.

«На нашем рынке стабилизация ситуации в России будет выражаться, в первую очередь, в росте курса российского рубля, а доллар и евро могут незначительно снижаться. В ближайшие одну-две недели мы не увидим значительное падение вниз курса доллара и евро», — считает Жанна Кулакова.

При позитивном сценарии, предполагает эксперт, в ближайшие один-два месяца доллар будет стоить в районе 2,05 рубля, а евро — 2,55 рубля. «В принципе, они будут оставаться на тех отметках, что и сейчас», — сказала финансовый консультант.

Ситуация может ухудшиться, полагают эксперты, только в случае новых антироссийских санкций США.

«Какие санкции будут приняты, когда и в отношении кого, предугадать невозможно. Единственное, что в связи с этим можно посоветовать, — исключить из своих сбережений, инвестиционного портфеля российский рубль. Если вы храните деньги на депозите, то преимущество стоит отдать белорусскому рублю. Если вы храните деньги наличными, то лучше отдать предпочтение доллару и евро в соотношении 50 на 50», — порекомендовал Вадим Иосуб.

А в периоды резких колебаний курсов на рынке Жанна Кулакова не советует прыгать из валюты в валюту.

«Нервные покупки и продажи валюты — это не самое мудрое поведение», — подчеркнула финансовый консультант.