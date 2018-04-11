В 2018 году на службу в Вооруженные Силы Беларуси будут призваны до 100 офицеров запаса. Соответствующий указ № 134 «О призыве офицеров запаса на военную службу» подписал Александр Лукашенко 11 апреля, сообщает пресс-служба президента.

«В соответствии с Указом, необходимо призвать в 2018 году на военную службу в Вооруженные Силы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек», — говорится в документе.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности, соответствующие их военно-учетным специальностям.

До 1 февраля 2019 года Совет Министров должен представить президенту информацию о результатах призыва.