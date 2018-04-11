В I квартале 2018 года физические лица продали иностранной валюты белорусским банками в чистом выражении на 303,3 млн. USD, что примерно в 2 раза меньше, чем в I квартале 2017 года.

В марте 2018 года жители Беларуси увеличили объемы как покупки, так и продажи иностранной валюты банкам, и в итоге реализовали наличной и безналичной валюты в сумме на 138,9 млн. USD больше чем приобрели. Это больше, чем в феврале 2018 года, когда чистая продажа валюты равнялась 127,4 млн. USD.

В то же время, в марте 2017 года физические лица продали валюты в чистом выражении на 69,1 млн. USD больше, чем в марте 2018 года, то есть ситуация на валютном рынке страны за год ухудшилась. Причиной стало, в частности, значительное увеличение спроса на валюту. Так, объем покупки наличной валюты за год вырос на 75,2 млн. USD и достиг в марте 2018 года 433,2 млн. USD. А спрос на безналичную валюту увеличился на 43,7 млн. USD — до 158,3 млн. USD.

Объем продажи валюты физическими лицами также увеличился по сравнению с мартом 2017 года, но в меньшей степени. В частности, предложение наличной валюты выросло на 12,5 млн. USD и достигло 614,2 млн. USD. А предложение безналичной валюты выросло на 37,3 млн. USD — до 116,2 млн. USD.

Как и ранее, в марте 2018 года наличной валюты жители Беларуси продали больше, чем купили (на 181 млн. USD), тогда как безналичной валюты, наоборот, купили больше, чем продали (на 42,1 млн. USD).

В целом за I квартал 2018 года физические лица продали валюты на 303,3 млн. USD больше, чем приобрели, то есть они были серьезным поставщиком валюты в стране. Но безналичной валюты они при этом больше купили, чем продали на 127 млн. USD. Зато наличных они реализовали в чистом выражении на 430,3 млн. USD.

За I квартал 2017 года населением РБ было реализовано наличной и безналичной валюты в чистом выражении на 650,2 млн. USD, что более чем в 2 раза превысило продажи за аналогичный период времени в 2018 году. Судя по сложившейся тенденции, в 2019 году население будет приобретать валюты столько же, сколько продавать.