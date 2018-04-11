Плату с белорусских легковушек за проезд по частным дорогам брать не планируется. Об этом в интервью tut.by заявил начальник главного управления автодорог Минтранса Александр Головнев.

В начале апреля Палата представителей приняла обновленный Закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Среди прочего там предусматривается передача автодорог юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во владение, пользование, в том числе в бесплатное пользование.

Еще в 2015 году было определено, что одним из пилотных проектов такого государственно-частного партнерства станет реконструкция и содержание дороги из Гомеля до Калинковичей (участок трассы М10).

По словам Головнева, частный партнер придет на эту трассу уже в этом году. При этом государство будет контролировать, как частник выполняет свои обязанности. «Существует специальная шкала, в которой расписан каждый вид работ. За каждое несвоевременно выполненное задание выплаты частному партнеру уменьшаются», — объясняет специалист.

При этом частник не имеет права заниматься никаким видом экономической деятельности на этом участке дороги, кроме ее строительства и содержания.

Вопросу насчет платы с белорусских автомобилистов за проезд по частным дорогам представитель Минтранса очень удивился: «Никогда ни в Минтрансе, ни в Минфине не обсуждался вопрос — брать плату с легковых белорусских автомобилей. Вся система платных дорог для страны одинакова, и она не изменится, здесь все равно — в государственной собственности дорога или в концессии».

Взимать плату за проезд по частным дорогам, как и на других, будет государство. Эта плата рассматривается как один из источников возврата денег частнику, который вкладывает свои инвестиции в реконструкцию.