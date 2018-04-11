В Литве будут демонтированы все линии электропередач, связывающие национальную энергосистему с соседней Беларусью. Как заявил генеральный директор оператора электросетей Литвы Litgrid Дайвис Вирбицкас, это произойдет в рамках проекта отключения от БРЭЛЛ (единая энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы), сообщает Rubaltic.ru со ссылкой на ТАСС.

По его словам, параллельно с синхронизацией с Западной Европой будут отключены ЛЭП на Беларусь. Электроэнергия, которую будет производить строящаяся в Островце Гродненской области БелАЭС, в Литву не попадет, пообещал Вирбицкас.

Он напомнил, что Литва планирует завершить синхронизацию в 2025 году. Ранее Litgrid подписала договор с подрядчиком на демонтаж линии, протянутой от выводимой из эксплуатации Игналинской АЭС в Беларусь. Вирбицкас уточнил, что останутся еще три линии, которые обрежут до 2025 года.

Также планируется восстановление двух подстанций в Игналине и Утене и перенос шунтирующего реактора из Игналины в Электренай. Литва не хочет приобретать электроэнергию с БелАЭС, поскольку считает станцию угрозой национальной безопасности. Соответствующее заявление принял в 2017 году Сейм республики.