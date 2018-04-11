Сопредседатели гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев 11 апреля передали в Конституционный суд (КС) Беларуси предложения по вопросам возможного референдума.

Как сообщил БелаПАН Дмитриев, во время встречи с ними председатель КС Петр Миклашевич заявил, что в настоящее время ведется подготовка изменений в Конституцию, собираются разные мнения, учитывается международный опыт. Миклашевич, по словам Дмитриева, подчеркнул: важно, чтобы обновленная Конституция стала компромиссом для всех политических сил в стране.

Представители «Говори правду», со своей стороны, высказали мнение, что следующий референдум, в случае его проведения, должен иметь народный, а не номенклатурный характер — вопросы, которые будут на него выноситься, должны пройти широкое общественное обсуждение.