В Псковской области трактор врезался в маршрутку, в которой было девять граждан Беларуси.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Невель в среду, 11 апреля, примерно в пять часов утра, сообщает ОНТ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, из девяти находившихся в салоне белорусов шестеро получили травмы. Пострадавших с ушибами и переломами доставили в больницу.

По предварительной версии, ДТП произошло в тот момент, когда водитель трактора решился на рискованный манёвр во время поворота. Он въехал в микроавтобус марки Mercedes, в салоне которого и находились наши соотечественники.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают специалисты. На месте работают сотрудники ГИБДД. Родственникам пострадавших о состоянии их здоровья сообщает полиция.