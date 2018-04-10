Санкции в отношении России, стабильность российской экономики, возможность новой молочной войны – все это несет риски для экономки Беларуси.

Вчера рейтинговое агентство S&P Global Rating подтвердило суверенные кредитные долго- и краткосрочные рейтинги Беларуси на уровне В/В, повышенный до этого уровня в январе. Агентство обратило внимание, что текущий рейтинг во многом основан на поддержке, которая оказывается правительством России и которая растет, несмотря на трения между двумя государствами. S&P обратило внимание на молочный спор, разразившийся в феврале-марте. Оно указало, что дальнейшая эскалация может негативно сказаться на экономическом развитии страны, но не считает такой сценарий основным.

О степени зависимости белорусской экономики от российской, серьезности новой молочной войны и влиянии объявленных России санкций на Беларусь Thinktanks.by попросил рассказать старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба.

— Степень влияния российской экономики на белорусскую экономику высока, с этим сложно спорить. На рынок России ежегодно приходится от 40 до 50 процентов нашего экспорта. Данная величина год от года колеблется, но остается достаточно устойчивой. Можно обратить внимание, что если не учитывать экспорт удобрений, сырой нефти и продуктов нефтепереработки, то в Россию попадает также подавляющая часть белорусского несырьевого экспорта. Поэтому, естественно, мы очень чувствительны к спросу на нашу продукцию со стороны РФ и общее экономическое состояние в РФ. Безусловно, значительную роль играет и финансовая поддержка со стороны России.

О влиянии санкций

Что же касается рисков в результате применения финансовых санкций к РФ — они есть. Достаточно посмотреть на реакцию российского фондового рынка, который в понедельник потерял, судя по индексам, порядка 10 процентов, а также на падение российского рубля – доллар и евро по отношению к российскому рублю прибавили вчера вечером порядка 3 процентов. В случае, если последние санкции, а это санкции, которые впервые действительно больно ударили по российской экономике, останутся долгосрочными, что достаточно вероятно, весьма возможна если не рецессия, то существенное замедление роста в России. А это будет означать снижение спроса на белорусскую продукцию, что достаточно неприятно для белорусской экономики. То есть санкции в отношении России напрямую по Беларуси не бьют, но опосредованно влиять на нашу страну будут.

По поводу комментария S&P также следует учитывать, что он готовился достаточно давно и вопрос санкций, который актуализировался в минувшую пятницу, в него включен не был.

О торговых войнах

Что касается торговых войн, то здесь следует обратить внимание на два аспекта. С одной стороны – это, безусловно, неприятный фактор. С другой стороны – он достаточно перманентный в наших отношениях с Россией. Если посмотреть с середины «нулевых» годов – это практическая нескончаемая череда нефтяных, газовых, молочных, сахарных и прочих войн. Что касается «молочки», здесь речь идет о рынке в полмиллиарда долларов – эта сумма продукции, которую мы поставляем в Россию. Однако, я думаю, вряд ли речь пойдет о полном прекращении этих поставок и белорусские экспортеры недополучат данную сумму. Предыдущий опыт торговых войн с Россией показывает, что сначала идут заявления на уровне специалистов, потом ни о чем не могут договориться вице-премьеры, а после того как премьеры ни о чем не договариваются, встречаются главы государств и в результате на какое-то время проблемные вопросы снимаются с повестки дня. То есть здесь теоретически какой-то риск и угрозы есть, но, мне кажется, данный вопрос рано или поздно на политическом уровне будет решен.

Наверное, это не самое опасное, что грозит белорусской экономике. Гораздо более опасно, что, кстати, также упоминается в пресс-релизе S&P, это нежелание белорусского руководства реформировать экономику.