До конца апреля в Беларуси будет создана Палата налоговых консультантов.

Такая информация была озвучена заместителем министра по налогам и сборам Владимиром Муквичем.

В Минске состоялся этап 1-го квалификационного экзамена у претендентов на квалификационный аттестат налогового консультанта. Сами аттестаты выдадут в течение 10 дней. Затем в Министерстве по налогам и сборам (МНС) РБ приступят к созданию Палаты налоговых консультантов, которая будет являться профессиональным институтом посредников между бизнесом и налоговой со статусом некоммерческой организации (НКО).

«Ожидаем, что к концу апреля палата будет зарегистрирована. Со стороны Министерства по налогам и сборам будут приняты необходимые организационные меры. Предстоит выработать устав Палаты налоговых консультантов, учредить эту организацию. Планируется создать инициативную группу, которая займется регистрацией в Министерстве юстиции», – пояснил Владимир Муквич.