Телеком-оператор velcom первым в Беларуси запускает технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi или Wi-Fi Calling), которая позволяет совершать вызовы по Wi-Fi. Об этом на пресс-конференции 10 апреля в Минске рассказал начальник управления планирования радио- и транспортной сети velcom Сергей Барамыкин.

По его словам, технология Wi-Fi Calling призвана улучшить качество покрытия 3G-сети velcom, которой охвачена почти вся территории страны, без установки дополнительных базовых станций. Роль базовой станции в данном случае выполняет Wi-Fi-роутер, который подключен к сети velcom.

Технология станет доступна абонентам velcom 13 апреля, после коммерческого запуска сервиса. Представители оператора не дают оценок, насколько массовой станет данная технология, и отмечают, что она нужна не везде, а как альтернатива в первую очередь там, где недоступен или слабый сигнал от базовых станций. В связи с этим предполагается, что технология будет особенно востребована внутри крупных зданий (верхние этажи высоток, подземные этажи, бизнес-центры).

«Звонки по Wi-Fi позволят улучшить связь внутри зданий, в которых сигнал недостаточно мощный по объективным причинам. Например в бизнес-центрах с экранирующим остеклением и без технических решений внутри зданий. Теперь не нужно будет устанавливать базовые станции внутри здания — достаточно использовать Wi-Fi-доступ, — пояснил Барамыкин. — Преимущество сервиса очевидно: чаще всего при звонке через мессенджер общение может идти только с теми, у кого он установлен. В случае с VoWiFi можно совершать и принимать вызовы с абонентом любого оператора связи, причем не требуется, чтобы телефон собеседника поддерживал функцию Wi-Fi Calling».

Согласно законодательству, звонки по Wi-Fi можно будет совершать только при использовании точек доступа (Wi-Fi-роутеров) сети velcom. Но при этом звонить по Wi-Fi можно будет как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные телефоны.

На стоимость вызова технология VoWiFi не влияет — как и раньше, она будет зависеть лишь от тарифа.

Для звонков по Wi-Fi нужен смартфон с поддержкой технологии VoWiFi. На первом этапе звонки по Wi-Fi будут доступны для Huawei P10 и бюджетного ZTE Blade A6. Вскоре появится поддержка смартфонов Huawei Mate 10 Pro и Huawei P Smart. По умолчанию технология действует на флагманах Huawei P20 и Huawei P20 Lite, продажи которых стартуют в конце апреля.

В ближайшие месяцы ожидается расширение числа моделей смартфонов, которые позволяют совершать звонки по Wi-Fi.

Wi-Fi-звонки не требуют установки специального приложения. Достаточно включить функцию «Wi-Fi-вызовы» в настройках телефона. После этого в верхнем меню название оператора сменится на velcom Wi-Fi.

Число абонентов мобильной связи velcom превышает 4,8 миллиона. Абонентская база фиксированного интернета и ТВ насчитывает более 300 тысяч пользователей.