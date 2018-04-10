С 10 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на любые поставки свинины из Беларуси в связи с выявлением африканской чумы свиней и тем, что белорусские власти это скрыли.

Как сообщил Россельхознадзор, запрет введен в связи с выявлением в 8 случаях генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции. В частности, АЧС обнаружен в сосисках «Краковские» и колбасе вареной «Чесночная Смак», изготовленных «Гомельским мясокомбинатом».

Россельхознадзор особо отмечает, что 5 марта 2018 года направил в адрес ветеринарной службы Беларуси письмо с просьбой уточнить эпизоотической состояние территории страны, в том числе по африканской чуме свиней. Официальный ответ на запрос российское ведомство так и не получило, зато по телефону ее заверили, что вспышек АЧС на территории Беларуси нет.

«Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны. Наличие генома вируса АЧС в продукции говорит о не проведении соответствующих лабораторных исследований живых животных и сырья при производстве продукции на белорусских предприятиях, а также о переработке мяса больных животных в готовую продукцию», — констатировал Россельхознадзор.

Учитывая все вышеизложенное Россельхознадзор принял решение ввести запрет на поставки живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов. Также запрет касается всей готовой продукции, где в том или ином виде есть продукты из свинины.

Помимо этого Росселдьхознадзор запретил поставки из Беларуси мяса от диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, не подвергнутых полной таксидермической обработке. Запрет коснется и поставок всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, прошедших термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время обработки не менее 20 минут).

Интересно, что о запрете было объявлено ближе к вечеру 9 апреля, так что белорусская сторона даже не успела на нее отреагировать.

«Ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации в Беларуси, проведения переговоров и осуществления регионализации ветеринарной службой Республики Беларусь», отметил Россельхознадзор.