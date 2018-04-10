Проблема тунеядцев есть не только в Беларуси, но и в других странах. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает БЕЛТА.

В частности, глава государства отметил, что с решением подобной проблемы сталкиваются и в других государствах, к примеру в России. Президент также подчеркнул, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

По словам президента, главная цель декрета о содействии занятости — социальная справедливость и соучастие всех граждан в финансировании госрасходов, передает «СБ. Беларусь сегодня».

— Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет (государства. — Прим. ред.) получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы же за них платим. А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьме.

Президент подчеркнул, что идея декрета в том, что за услуги, получаемые в Беларуси, надо платить. В качестве примера Лукашенко привел США, где порядка 50 миллионов человек, не имеющие страховки, не могут получить медицинскую помощь.

«Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал», — отметил глава государства, говоря об инициировании декрета № 1.

Напомним, ранее правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1.

При этом еще не утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам. Согласно опубликованному вчера постановлению Совмина, это будут жилищно-коммунальные услуги. Однако пока неизвестно, какие конкретно. «Законопроект, который определяет перечень этих услуг, находится на завершающей стадии согласования», — сообщил ранее первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Ранее прогнозировалось, что белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявлял министр здравоохранения Валерий Малашко.

Без труда не будет никакого социально-экономического развития страны и никакие рыночные механизмы не спасут, также заявил сегодня Александр Лукашенко.

Глава государства отметил правильность того, что в свое время Беларусь не пошла по пути шоковых реформ и преобразований. «Мне уже вас не надо убеждать в этом. А тогда мне приходилось это делать. Всем рассказывать, что не спешите, у нас свои особенности, своя жизнь. Мы строим свою страну. Не надо бежать за Россией в том числе по гайдаровским реформам. Если бы мы по этой шоковой терапии прошли, страны бы сегодня не было. Без труда ничего не будет. Никакой рынок не спасет», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул значимость того, что многие в Беларуси действительно гордятся своей страной. «И мы не болтовней создали независимую Беларусь, а реально. С нами считаются!» — сказал президент.