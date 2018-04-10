Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов, сообщает Радіо Свобода.

«Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретарю Совета подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО. И санкции будут введены», – сообщил Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, украинские санкции «будут максимально гармонизированы с решением правительства США».

6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции против 24 российских чиновников и олигархов и 14 компаний, принадлежащих соседнему государству, и приближенным к Кремлю олигархам.

В России 10 апреля второй день подряд продолжается падение фондового рынка и национальной валюты. Таким образом инвесторы продолжают реагировать на введенные США санкции.