Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, выписана из больницы, в которой она находилась после отравления в британском Солсбери, сообщил телеканалу Sky News анонимный источник. Сообщение о выписке дочери Скрипаля публикует также BBC.

По данным собеседника Sky News, врачи должны были выписать пострадавшую в химатаке еще накануне, 9 апреля. Однако источник не может сказать, покинула ли она Salisbury District Hospital.

BBC передает, что Юлия Скрипаль была выписана из госпиталя еще накануне и доставлена в безопасное место. Ее отец пока еще остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается».

Sky News сообщал, что официальное заявление врачей по поводу выписки Юлии Скрипаль, по данным Sky, ожидается позднее в этот же день, 10 апреля.

Позднее официальное заявление сделала директор больницы Кристин Бланшард. «В настоящее время Юлия выписана из окружной больницы Солсбери. Юлия попросила о сохранении конфиденциальности у средств массовой информации, и я хочу повторить эту просьбу. Я также хочу воспользоваться возможностью пожелать Юлии всего хорошего. Это не конец ее лечения, но знаменует собой большую веху в нем», — заявила глава больницы, чьи слова приводит Национальная служба здравоохранения Англии.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более месяца назад после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме — были прогнозы, что они не выживут.

Однако в конце марта Юлия пришла в сознание и начала разговаривать. В конце прошлой недели врачи Salisbury District Hospital сообщали, что пошел на поправку и ее отец. Но когда Скрипали будут в состоянии покинуть больницу, там не уточняли.

Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, созданным в СССР, под названием «Новичок». Его разработчик в интервью The Bell утверждал, что антидота для этих веществ нет и что Скрипали «с долей вероятности, близкой к 100%», умрут.

В связи с отравлением Скрипалей власти Великобритании, а за ними и еще ряд западных стран ввели в отношении РФ дипломатические санкции. По данным источников британской прессы, вещество, которое применялось при атаке в Солбери, было создано в секретной лаборатории в Саратовской области. В свою очередь, в Москве все обвинения в свой адрес отрицают.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после своей победы на выборах главы государства 18 марта заявил, что утверждения Великобритании о причастности Москвы к химической атаке в Солсбери — «чушь, бред, нонсенс». По мнению российского лидера, если бы в Солсбери действительно использовалось боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте.

МИД России заявлял, что при помощи этого скандала Лондон пытается отвлечь внимание британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Брекзита.

В Кремле также отмечали, что Лондону придется ответить за голословные обвинения в адрес Москвы по «делу Скрипаля» — либо подкрепить их доказательствами, либо принести извинения.

Класс веществ «Новичок» относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения. Считается, что он был разработан в конце 1980-х годов при реализации советского секретного проекта «Фолиант». Итогом стало создание трех уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия — «Вещество 33», «A-232», «А-234».