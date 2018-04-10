Кажется, главные действующие лица этого затянувшегося на четыре месяца противостояния могут вздохнуть с облегчением: собрав 2 тысячи подписей, они заставили власть прислушаться к своему голоcу.

Все началось с объявления, которое 80-летняя минчанка Ирина Александровна Прилищ увидела на дверях своего подъезда на исходе 2017 года. Оно извещало жильцов о том, что со 2 по 31 декабря администрация Первомайского района будет проводить общественное обсуждение градостроительного проекта. Название его звучало научно: лаборатория по производству акрилатных мономеров. Место размещения – в «здании неустановленного назначения» по адресу: Логойский тракт, 22/2. То есть как раз напротив дома под номером 19, корпус 1, в котором 40 лет – считай, полжизни – обитает сама пенсионерка.

Что такое мономеры, женщина не знала. Но поскольку привыкла много читать (как-никак долгие годы проработала заместителем директора Библиотеки имени Ленина, теперешней Национальной) и добираться до сути, не поленилась внимательно изучить помещенное на сайте администрации 26-страничное резюме о результатах оценки воздействия на окружающую среду (сокращенно ОВОС) будущей лаборатории, заказчиком которой выступило ЗАО «Голографическая индустрия».

Полный текст статьи Людмилы Селицкой читайте в газете «Народная Воля» за 10 апреля 2018 года