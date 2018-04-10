Александр Лукашенко высоко оценивает роль СМИ в современном мире, где на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны.

«Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно», — сказал глава государства 10 апреля на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, пишет Udf.by.

«Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в этих условиях главная задача, которую ставит время, — это борьба за умы и души людей. «Если мы не овладеем умами и душами белорусов, мы суверенную и независимую страну в таком классическом виде никогда не построим», — подчеркнул он.

Президент отметил, насколько насыщенно информационное пространство. «Пресса, телевидение, интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — исключительно мирная страна. «Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. Горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. На передний план выходите вы — журналисты. Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией», — подчеркнул президент.

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, Глава государства отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ. В частности, речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. При этом сам закон, подчеркнул Лукашенко, призван «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».

По словам президента, сегодня все более востребованной становится качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. «Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей — это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений», — ориентирует СМИ глава государства.

По его мнению, достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже вряд ли получится. «Но в таком случае в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное», — сказал Лукашенко.