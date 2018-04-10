Девять дней назад ушел из жизни председатель агропромышленного холдинга ООО «Купаловское» Шкловского района Дмитрий Василевский. Ушел сам, на следующий день после того, как отметил свой день рождения.

Я не знал его, но, судя по фотографии, был он нормальным мужиком – любящим мужем и отцом. И руководителем не худшим. Только вот надорвалось в нем что-то.

И я вспомнил о другом добровольном уходе из жизни. О том, как ушел бывший депутат Верховного Совета 12-го созыва, бывший министр транспорта и коммуникаций Александр Васильевич Лукашов. Его я знал, правда, недолго. Он казался мне человеком добрым, порядочным, совестливым. И то, что говорили о нем как о руководителе работники автобазы, где

он директорствовал до избрания депутатом, я тоже знаю. Хорошо о нем говорили. Требовал, но много кому и помогал.

Я спросил нашего общего знакомого, бывшего депутатом того же созыва, а потом и членом одного с нами предвыборного штаба:

– Почему так случилось? Почему – сам, добровольно?

Собеседник мой тогда плечами пожал, прикуривая:

– «Застучали»…

И рассказал.

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 10 апреля 2018 года