Девять дней назад ушел из жизни председатель агропромышленного холдинга ООО «Купаловское» Шкловского района Дмитрий Василевский. Ушел сам, на следующий день после того, как отметил свой день рождения.
Я не знал его, но, судя по фотографии, был он нормальным мужиком – любящим мужем и отцом. И руководителем не худшим. Только вот надорвалось в нем что-то.
И я вспомнил о другом добровольном уходе из жизни. О том, как ушел бывший депутат Верховного Совета 12-го созыва, бывший министр транспорта и коммуникаций Александр Васильевич Лукашов. Его я знал, правда, недолго. Он казался мне человеком добрым, порядочным, совестливым. И то, что говорили о нем как о руководителе работники автобазы, где
он директорствовал до избрания депутатом, я тоже знаю. Хорошо о нем говорили. Требовал, но много кому и помогал.
Я спросил нашего общего знакомого, бывшего депутатом того же созыва, а потом и членом одного с нами предвыборного штаба:
– Почему так случилось? Почему – сам, добровольно?
Собеседник мой тогда плечами пожал, прикуривая:
– «Застучали»…
И рассказал.
Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 10 апреля 2018 года
Девять дней назад ушел из жизни председатель агропромышленного холдинга ООО «Купаловское» Шкловского района Дмитрий Василевский. Ушел сам, на следующий день после того, как отметил свой день рождения.