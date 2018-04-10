Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск Источник: EPA / UPG
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск Источник: EPA / UPG

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о возможном будущем искусственного интеллекта, передает Mashable.

Бизнесмен заявил, что авторитарные режимы могут создать искусственный интеллект, который сможет пережить отдельных лидеров или партии, и стать постоянным источником угнетения.

Искусственному интеллекту даже не нужно обязательно «быть злым», чтобы уничтожить человечество: «если у него есть какая-то цель, и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом», — сказал Маск.

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