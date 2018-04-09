Возглавляемая им партия «Фидес» и ее союзники, христианские демократы, обеспечили себе большинство в парламенте на воскресных выборах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан празднует «большую победу», как он назвал результаты воскресных парламентских выборов, на которых его партия «Фидес», выступающая с антииммигрантских позиций, получила существенное большинство, сообщает Golos-ameriki.ru.

После подсчета почти всех бюллетеней «Фидес» и ее союзники, христианские демократы, как ожидается, получат 133 места в 199-местном парламенте.

Националистическая партия «Йоббик» получит 26 мест, а социалисты будут контролировать 20 мест.

Орбан будет назначен премьер-министром Венгрии на третий срок подряд, но в общей сложности это будет его четвертый срок.

«Огромная борьба осталась позади. Мы одержали решающую победу, дав себе шанс защитить Венгрию», – сказал Орбан ликующим сторонникам вечером в воскресенье.

Кампания Орбана, главным образом, основывалась на антииммигрантской и антимиграционной платформе. По его словам, миграция мусульман «подобна ржавчине, которая медленно, но верно поглотит Венгрию».

Он также обвинил ЕС в попытках отнять Венгрию у венгров и растворить европейскую культуру.

Венгрия построила заграждения на границе и приняла законы с целью оградить себя от мигрантов, направляющихся в Западную Европу из таких мест, как Сирия и Афганистан.

ЕС и ООН выразили тревогу по поводу антииммиграционного тона предвыборной кампании.

Хотя многие венгерские избиратели выражали обеспокоенность по поводу миграции, большинство говорили, что их больше интересует борьба с коррупцией и бедностью, а также улучшение системы здравоохранения.