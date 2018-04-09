Вечером 8 апреля на железнодорожной станции Помыслище в Минском районе погиб 8-летний ребенок. Об этом TUT.BY рассказали местные жители.

Ребенок на пешеходном переходе попал под поезд № 52 Брест — Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Малыш получил смертельные травмы.

Информацию о происшествии подтвердили правоохранители. По факту смерти ребенка проводится проверка.

«61-летняя жительница агрогородка Щомыслица и четверо ее несовершеннолетних внуков переходили железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу. Женщина не в полной мере убедилась в отсутствии приближающегося поезда. Движущийся состав зацепил мальчика», — рассказала официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

Известно, что машинист подавал гудки, сигнализирующие о приближении поезда. По словам женщины, она не заметила опасность из-за надземного перехода рядом и яркого солнца.

Специалисты напоминают: не ходите по путям в неустановленных местах.

Нельзя переходить и тем более перебегать пути перед поездом, если до него меньше 400 метров.

Сделайте паузу перед тем, как переходить дорогу после прохода поезда — еще один может двигаться в противоположном направлении.

Опасно идти вдоль железнодорожного пути — отступайте как минимум 5 метров от крайнего рельса.