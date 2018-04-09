Администрация президента США в ближайшие дни планирует обсудить введение новых санкций в отношении России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.

Санкции, по данным собеседника издания, представит бывший постпред страны при ООН Джон Болтон, вернувшийся в марте на пост советника Дональда Трампа по национальной безопасности.

7 апреля несколько неправительственных организаций, работающих в сирийском регионе Восточная Гута, сообщили о применении химического оружия в городе Дума, в результате которого есть многочисленные погибшие и пострадавшие.

Ответственность за применение химического оружия в Думе США и их союзники возложили на режим Башара Асада. В частности, МИД Великобритании напомнил, что Россия выступала гарантом того, что Сирия уничтожит все запасы своего химического оружия, а президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке «зверя Асада» и пообещал, что за это придется заплатить «большую цену».

Ранним утром 9 апреля, сообщили сирийские государственные СМИ, по военной базе правительственных войск в провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Сирийское агентство SANA, сообщает AP, назвало бомбардировку предполагаемым «актом американской агрессии». Власти США заявили, что непричастны к удару по сирийской базе.

Власти Сирии и российское Минобороны применение химоружия в Думе категорически отрицают.