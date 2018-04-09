6 апреля международное агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В/B». Прогноз изменения долгосрочных рейтингов — «Стабильный».

Вместе с тем эксперты агентства прогнозируют, что реальный ВВП Беларуси вернется к уровню 2014 года только к концу 2019 года.

В 2017 году белорусская экономика выросла на 2,4%. По мнению аналитиков S&P, экономический рост отчасти обусловлен нормализацией отношений с Россией и последующим возобновлением беспошлинных поставок нефти, которая проходит процесс переработки на заводах в Беларуси и экспортируется в другие страны. Повышение показателя реального ВВП также связано с эффектом базы, учитывая экономический спад в стране в 2015—2016 гг., при котором сокращение объемов выпуска составило в общей сложности почти 6%.

В то же время недавнее повышение экономических показателей страны во многом вызвано восстановлением спроса со стороны ключевых торговых партнеров Беларуси, в частности России и нескольких стран ЕС.

Вместе с тем белорусская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от сырьевых товаров. Так, на топливную, химическую и металлургическую продукцию приходится почти 50% экспорта страны. Кроме того, Россия остается важным потребителем машиностроительной и молочной продукции предприятий Беларуси. Если цены на нефть будут падать, то это негативно повлияет на показатели РФ и, как следствие, на объемы белорусского экспорта.

В S&P считают, что риски также связаны с часто неустойчивым характером отношений между двумя странами. «Наиболее серьезные разногласия, возникшие в последнее время, связаны с закупочными ценами на российский газ и были разрешены в 2017 г., однако нельзя исключать возможности возникновения новых спорных вопросов», — говорится в отчете агентства.

Одним из источников новых разногласий может стать желание РФ частично перевести пути реализации белорусских нефтепродуктов из портов стран Балтии в российские порты. Беларуси выгоднее статус-кво.

В последние месяцы также возникли разногласия по поводу поставки белорусской молочной продукции, вызванные вопросами безопасности этой продукции для населения России. По оценкам правительства Беларуси, влияние этого фактора на рост экономики в данный момент несущественно. Однако учитывая, что на долю российского рынка приходится более 40% объемов внешней торговли, дальнейшая эскалация этого вопроса может привести к негативным последствиям для экономики Беларуси, считают аналитики S&P.