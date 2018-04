В Минске прошла конференция IT-Spring, посвященная информационным технологиям.

Одновременно шли доклады в трех залах по шести направлениям: New Tech Track, Machine Learning и блокчейн, Crypto Track был посвящен криптобиржам, ICO и регулированию криптовалют, People Management Track – мотивации сотрудников, работе с персоналом в стартапах и продавцам в IT, Biz Structure Track – бизнес-практикам в зарубежных IT, Invest Track – инвестициям в белорусские стартапы и Business Agility Track – гибким методологиям в управлении.

О развитии IT-индустрии в Беларуси в 2017 году рассказал Александр Юруть, аналитик dev.by. Myfin.by публикует самые интересные цифры и выводы.

Практически вся белорусская IT-индустрия сосредоточена в Минске – 88,9%. Из областных городов в лидерах – Брест и Гродно.

Сейчас каждый пятый IT- специалист – это девушка. Типичный айтишник в Беларуси – это мужчина 28 с половиной лет.

По сравнению с предыдущими годами выросло число новичков в IT – тех, кто пришел в эту сферу меньше года назад – их 13%. Как правило, это те люди, которые раньше не имели опыта в IT. Это свидетельствует о том, что IT-сфера становится более привлекательной и популярной.

Junior-разработчиков в белорусских IT по международным меркам много – 18,2%. При этом средний возраст джуниоров – 24 года, а это значит, что многие приходят в отрасль не из университета, а уже освоив другую профессию.

Что касается учебных заведений, готовящих специалистов, 40% – выпускники БГУИРа, 25% – БГУ и оставшиеся 35% разбросаны по другим учебным заведениям.

Половина белорусских айтишников занимаются разработкой, при этом снижается число руководителей проектов, что свидетельствует об укрупнении проектов. Больше становится бизнес-аналитиков в IT – их уже порядка 4,5%.

Что касается гендерного распределения в отрасли: почти половина тестировщиков – это женщины, эта доля постоянно растет. При этом среди разработчиков только 8% – женщины.

Самые популярные технологии – Java и .NET, но их доля постоянно снижается за счет роста других технологий – Java Script, Python и других языков программирования. Доля пишущих на Php постоянно снижается. Все большей популярностью пользуются full-stack-разработчики. Доля технологии блокчейн выросла в три раза, если в прошлом году им занимались 0,8% разработчиков, то в этом году – это уже 2,3%.

Раньше белорусская IT-индустрия считалась аутсорсинговой, но наблюдались тенденции роста продуктовой разработки. Если в прошлом году на аутсорс приходилось 64%, то в этом году – 60,5%.

Наиболее распространенный формат работы продуктовых компаний – это компании от 50 до 200 человек – это 37,2% компаний.

Доля айтишников, готовых уехать жить и работать за границу – 61,7%. При этом приоритетными направлениями являются страны Западной Европы, Северная Америка, страны Балтии и Польша.

Средняя зарплата для джуниоров – 500 долл., для сеньоров – 2800 долл.

Уровень безработицы в IT-индустрии в два раза выше официально зарегистрированного в Беларуси – 1,2%.