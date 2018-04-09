Фото с сайта ej.by
Фото с сайта ej.by

Инспекция 10 мясных и молочных предприятий Беларуси пройдет с 10 по 14 апреля. Одновременно с этим Россельхознадзор принял решение ввести усиленный лабораторный контроль в отношении продукции 7 белорусских предприятий.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России проведет инспекцию предприятий-производителей продукции животного происхождения совместно с ветеринарным службами Беларуси.

В сообщении ведомства отмечается, что будут проверены не только предприятия, но и поставщики сырья.

Отмечается, что продукция, произведенная на семи белорусских предприятиях и поступившая на территорию страны, не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Евразийского экономического союза и России.

В связи с этим, Россельхознадзором вводится усиленный лабораторный контроль в отношении продукции следующих белорусских предприятий:

1. ОАО «Гомельский мясокомбинат» — 2 случая выявления бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине;

2. ОАО «Молоко»– выявление альбендазола сульфоксида, альбендазола сульфона в молоке;

3. ОАО «Молочный мир» — выявление натамицина в сыре;

4. КПУП «Мозырские молочные продукты» — выявление альбендазола сульфоксида, альбендазола сульфона в молоке;

5. ОАО «Пружанский молочный комбинат» — выявление натамицина в сыре;

6. ОАО «Рогачевский МКК» — выявление натамицина в сыре;

7. Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества — выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине.

При повторном выявлении нарушений Россельхознадзор введет временные ограничения на поставки продукции указанных предприятий на территорию России.

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