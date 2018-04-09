Во вторник, 10 апреля, Александр Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Национальной государственной телерадиокомпании. Информация об этом размещена в аккаунтах Агентства телевизионных новостей в социальных сетях.

«Впервые за долгое время президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны — в телестудии на Макаенка, 9», — говорится в сообщении.

Возможность задать свой вопрос главе государства есть у каждого интернет-пользователя. Для этого надо отправить его на адрес voprosnomer1@tvr.by.

В АТН подчеркнули, что Лукашенко ответит «на самые оригинальные вопросы».

Официально дата проведения встречи не называется. Однако, как стало известно БелаПАН, она пройдет 10 апреля, начало – в 11:00. Кроме журналистов БГТРК в ней примут участие руководители телеканалов СТВ и ОНТ.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 апреля Александр Лукашенко может обратиться с ежегодным посланием к народу и парламенту.