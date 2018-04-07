6 апреля в 19.22 спасатели получили сообщение о возгорании мусора в помещении вентиляционной камеры в подвале здания лечебного корпуса УЗ «Солигорская ЦРБ».

Администрация объекта и работники МЧС эвакуировали 299 человек. Пострадавших нет.

Выяснилось, что на 6 этаже корпуса проводился косметический ремонт помещений (выполнялся собственными силами больницы), на момент происшествия частично демонтированы элементы вентиляции. Возгорание мусора (бумага, ветошь, пыль) произошло в подвале и было оперативно ликвидировано спасателями.

Причина произошедшего устанавливается, однако скорее всего кто-то курил в помещении венткамеры и выбросил окурок в шахту, на дне которой находился горючий строительный мусор, сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.